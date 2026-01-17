Sempre più persone si trovano nella situazione di aver versato i contributi previdenziali senza ricevere la pensione spettante. Questa problematica, nota come

Altra storia, stessa protesta. Si allunga la lista di coloro che non si vedono recapitare la pensione una volta maturata l’età ‘giusta’. Dopo Dino De Matteis, il riminese che qualche giorno fa ha annunciato di incatenarsi davanti alla sede dell’Inps, è il turno di Heidemarie Wilmes. "Mi sono rivista nel racconto di Dino e nella sua frustrazione: io sto aspettando la pensione da 5 anni. Se deciderà di protestare, mi unirò a lui". La donna, 72 anni, di origini tedesche ma residente da più di trent’anni a Poggio Berni, per tre anni ha cantato nell’Orchestra di Santarcangelo ‘I veri romagnoli’. Dopo aver smesso per dedicarsi alla famiglia, "nel 1991 ho versato 15 anni di contributi volontari all’Enpas, l’ente che allora si occupava della gestione delle pensioni – racconta Heidemarie – Ho fatto tutto secondo la legge, la quale prevedeva che i contributi andassero versati entro il 1992, per avere diritto alla pensione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un’altra pensione fantasma: "Ho versato i contributi, ma non sto ricevendo nulla"

Leggi anche: “L’idea di avvicinarmi alla morte è proprio fastidiosa. Ho tanti progetti, mi sto divertendo ma ci sto pensando. Ho dipendenze affettive”: lo rivela Loredana Bertè

Leggi anche: Claudia Gerini: «Spiavo i cellulari dei fidanzati, ma non ho mai trovato nulla. Da due anni sto con Riccardo Sangiuliano, cugino dell'ex ministro, e sono innamoratissima»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Tre medici di base in pensione nel 2026, si apre un’altra falla nella sanità Almeno 4.500 pazienti dovranno cercare un’alternativa entro l’anno a Oristano. L’Ordine provinciale: «Situazione preoccupante» - facebook.com facebook