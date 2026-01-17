Un’altra lista stupri in una scuola | Offensivo per tutte le donne

Nuova notizia di una lista di presunti stupri avvenuti in un bagno scolastico, questa volta presso l’Istituto Tito Sarrocchi di Siena. La vicenda solleva ancora una volta il tema della sicurezza e del rispetto all’interno delle scuole. È importante affrontare questi episodi con serietà e attenzione, garantendo un ambiente scolastico sicuro e rispettoso per studenti e personale.

di Laura Valdesi SIENA Un’altra lista degli stupri nel bagno di una scuola, questa volta è accaduto all’Istituto Tito Sarrocchi di Siena. Anche qui è comparso un elenco di nomi di studentesse. Il primo caso, a fine novembre al Liceo ‘Giulio Cesare di Roma, aveva provocato un’ondata di indignazione. Era avvenuto, tra l’altro, subito dopo la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Forte la condanna della comunità scolastica alla scritta choc. E il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara aveva parlato di "fatto grave che va indagato e sanzionato duramente. Il rispetto è un valore imprescindibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un’altra lista stupri in una scuola: "Offensivo per tutte le donne" Leggi anche: Scritte nei bagni della scuola. Spunta un’altra lista degli stupri Leggi anche: Pellegrino: (FdI): “La lista degli stupri non è una goliardata tra ragazzini: servono le scuse alle donne offese nella dignità” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Un’altra lista stupri in una scuola: "Offensivo per tutte le donne" - La scoperta nel bagno dei maschi del più grande polo scolastico superiore di Siena: tanti nomi di ragazze. lanazione.it

“Lista degli stupri”, elenco choc con i nomi delle studentesse trovato nel bagno della scuola - La dirigente Cecilia Marinelli ha fatto subito cancellare la scritta: “Faremo di tutto per individuare i responsabili”. msn.com

Scuola: 'lista stupri' in bagno liceo Giulio Cesare a Roma, Valditara 'fatto grave da sanzionare' - Scuola: 'lista stupri' in bagno liceo Giulio Cesare a Roma, Valditara 'fatto grave da sanzionare' Un elenco di nomi di ragazze, presumibilmente studentesse, accanto a una scritta 'Lista stupri', è ... affaritaliani.it

