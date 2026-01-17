Un' altra centenaria nel Brindisino | il traguardo festeggiato da Vita

A Francavilla Fontana, nel Brindisino, si celebra il 100° compleanno di Vita Pastore. Nata nel 1923, Vita ha raggiunto questo importante traguardo, testimonianza di una vita lunga e ricca di esperienze. La sua storia rappresenta un esempio di continuità e radicamento nel territorio, simbolo di una comunità che valorizza le proprie radici e le persone che le rendono viva.

FRANCAVILLA FONTANA - Un'altra centenaria nel Brindisino. Questa volta si celebrano i 100 anni di Vita Pastore, cittadina di Francavilla Fontana "soltanto" - scherza - dal 1937. Ha ricevuto anche la visita del sindaco Antonello Denuzzo, che le ha portato in dono una targa, oltre agli auguri della comunità. Scrive il primo cittadino: "Sono passato da Vita Pastore per farle gli auguri da parte nostra e ho trovato una persona amabile, che mi ha aperto le porte di una casa dove si custodiscono sentimenti importanti. La vita le ha tolto crudelmente alcuni pilastri del suo percorso, ma lei ha voluto continuare a trasmettere sempre positività agli altri".

