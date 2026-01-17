Un’altra bella avventura Che emozione fare il tedoforo

Dopo aver partecipato come tedoforo nella tappa di Ancona della fiamma olimpica, Luigi Casadei, atleta paralimpico e campione mondiale di giavellotto Fisdir, sarà ricevuto mercoledì prossimo dal presidente Mattarella al Quirinale. Un'occasione importante che testimonia il valore dello sport e l'impegno di atleti come lui, esempio di determinazione e passione.

Dopo il ruolo di tedoforo nella tappa anconetana della fiamma olimpica, mercoledì prossimo l'anconetano paralimpico Luigi Casadei sarà ricevuto dal presidente Mattarella al Quirinale, in qualità di campione mondiale di giavellotto Fisdir. "In realtà da Mattarella ci sono già stato, nel 2019, quando con la scuola sono andato a leggergli una lettera – racconta Luigi Casadei –. Fu una bella giornata, che mi ricorda un sacco di cose. Stavolta però ci vado da sportivo, da campione del mondo, insieme a tutti gli atleti paralimpici che hanno vinto gli ultimi mondiali. Sono molto contento di questa nuova avventura".

