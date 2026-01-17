Una vita costruita sui valori addio a Ivan Mazzotti Ha cercato di essere giusto

Il mondo del volontariato forlivese piange la scomparsa di Ivan Mazzotti, morto giovedì a 77 anni dopo una lunga malattia. Uomo di valori, ha vissuto con discrezione e coerenza, cercando sempre di essere giusto. La sua presenza e il suo esempio resteranno un punto di riferimento per la comunità.

Una vita costruita sui valori, vissuta con discrezione e coerenza. Il mondo del volontariato forlivese piange la scomparsa di Ivan Mazzotti, il cui cuore si è spento giovedì all’età di 77 anni dopo una lunga malattia. Donatore Avis per 25 anni e volontario della Protezione civile, Mazzotti lascia un segno profondo nella comunità, testimoniato dall’affetto che in queste ore sta arrivando alla famiglia. Chi volesse salutarlo per l’ultima volta potrà farlo da sabato pomeriggio, a partire dalle 14, presso la camera mortuaria dell’ospedale Morgagni–Pierantoni. I funerali si svolgeranno martedì alle ore 14. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

