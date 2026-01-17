Una ravennate nella culla del blues | Gloria Turrini ambasciatrice dell' Italia a Memphis
Gloria Turrini, originaria di Ravenna, si distingue come ambasciatrice italiana a Memphis, considerata la culla del blues. Con la sua passione e talento, ha portato la musica e la cultura romagnola nel cuore della scena musicale afroamericana, instaurando un ponte tra due mondi. La sua esperienza testimonia come l'arte possa unire e valorizzare le radici di diverse tradizioni culturali.
Dalla Romagna al cuore pulsante della musica afroamericana, il passo è breve se hai la voce e l'anima giusta. Gloria Turrini, potente contralto ormai punto di riferimento della black music italiana, e il chitarrista Riccardo Ferrini stanno vivendo il sogno americano. Il duo, volato a Memphis per rappresentare l'Italia all'International Blues Challenge, ha compiuto l'impresa: superare le selezioni iniziali e approdare alle semifinali. L'International Blues Challenge non è un festival qualunque, ma la più grande competizione mondiale per blues band e solisti, organizzata dalla Blues Foundation. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
