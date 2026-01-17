Una notte di chiusure in autostrada tra Como Centro e Chiasso e tra Lago di Como e A59

Tra le ore 22 di martedì 20 gennaio e le 5 di mercoledì 21 gennaio 2026, l’autostrada A9 tra Como Centro e Chiasso, e tra Lago di Como e A59, sarà chiusa per consentire il transito di trasporti eccezionali. La chiusura interesserà due tratti e lo svincolo di Como Centro, per garantire la sicurezza durante le operazioni di transito. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo.

Una notte di chiusure in A9 per consentire il transito di trasporti eccezionali. Dalle 22 di martedì 20 gennaio alle 5 di mercoledì 21 gennaio 2026, sulla Lainate-Como-Chiasso saranno attivati provvedimenti che interesseranno due tratti e anche lo svincolo di Como Centro. Durante la finestra notturna sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, in direzione del confine italo-svizzero. Sempre nella stessa fascia oraria sarà chiuso anche il tratto tra Lago di Como e l'allacciamento con la A59 tangenziale di Como, ma in direzione Lainate. In considerazione delle chiusure, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata sia verso Lainate sia verso Chiasso.

