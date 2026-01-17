Una giornata al Comiket
Una giornata al Comiket offre l’opportunità di scoprire la cultura pop giapponese attraverso mostre, stand e incontri con artisti e appassionati. L’evento, che si svolge a Tokyo, rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di manga, anime e illustrazioni. Visitare il Comiket permette di immergersi in un’atmosfera unica, fatta di creatività e passione condivisa, in un contesto dedicato al mondo dei fumetti e della cultura giapponese.
Per chi ha interesse per la cultura pop giapponese, andare al Comiket (Comic Market) può rappresentare un’esperienza che vale la pena vivere. Da molti è infatti considerata una manifestazione «iconica». il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Allora Come procede la giornata Mangiato tutto Bevuto .. Eccovi la seconda parte di foto dal #Comiket invernale conclusosi oggi! Come promesso, questa è tutta la sezione sui #cosplay gundamici avvistati sui social Trovate tutti i crediti nelle foto! --E - facebook.com facebook
