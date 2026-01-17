Una gestione disinvolta E il Comune non controlla

La gestione del Comune di Macerata è stata descritta come disinvolta, con il consigliere Giordano Ripa, candidato sindaco di Futuro per Macerata, evidenziando come questa situazione rappresenti solo la punta dell’iceberg di un’attività amministrativa poco attenta e poco controllata. Questa analisi solleva questioni sulla trasparenza e sull’efficacia delle politiche adottate, invitando a un confronto sulla necessità di un’amministrazione più responsabile e vigile.

"La punta dell'iceberg di una gestione disattenta se non disinvolta". È il commento del consigliere del gruppo misto Giordano Ripa, candidato sindaco della lista civica Futuro per Macerata. "Il caso parcheggi solleva almeno due questioni che alimentano i dubbi sull'operato di Comune e Apm: il mancato ruolo di controllo del Comune e l'inosservanza degli obblighi normativi e deontologici da parte dei vertici dell'Apm – prosegue Ripa –. L'Apm è partecipata dal Comune al 99,6% quindi a nulla vale che Parcaroli sfoderi la sua scusa preferita scegliendo come linea difensiva la caduta dal pero: così facendo sta solo peggiorando fortemente la sua posizione di sindaco "a sua insaputa".

I dettagli delle accuse sono contenuti nel verbale della procura, in cui si parla di una gestione «abbastanza disinvolta» delle spese pubbliche, e in cui viene riportata una serie di episodi in cui secondo la procura i membri del collegio direttivo avrebbero usato i - facebook.com facebook

