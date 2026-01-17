Una cultura letteraria non sta in piedi senza scrittori che siano intellettuali
Il volume "La letteratura italiana dal 1895 a oggi. Una storia intermediale" a cura di Giuliana Benvenuti (Einaudi, pp. 513, euro 28) è costruito sull'idea che la letteratura vada storiografata non in sé stessa ma nella rete dei nessi che la legano (fino a relativizzarla?) all'intero contesto sociale, soprattutto alla cultura di massa e allo sviluppo tecnico-scientifico e vari media ormai trionfanti.
Una cultura letteraria non sta in piedi senza scrittori che siano intellettuali.
