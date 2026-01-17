Una cultura letteraria non sta in piedi senza scrittori che siano intellettuali.

Il volume curato da Giuliana Benvenuti si fonda sull'idea che la letteratura vada storiografata non in sé stessa ma nella rete dei nessi che la legano (fino a relativizzarla?) all’intero contesto sociale Il volume "La letteratura italiana dal 1895 a oggi. Una storia intermediale" a cura di Giuliana Benvenuti (Einaudi, pp. 513, euro 28) è costruito sull’idea che la letteratura vada storiografata non in sé stessa ma nella rete dei nessi che la legano (fino a relativizzarla?) all’intero contesto sociale, soprattutto alla cultura di massa e allo sviluppo tecnico-scientifico e vari media ormai trionfanti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

