Una brutta Atalanta pareggia a Pisa | per la Champions serve un cambio di passo e di mentalità

L’Atalanta pareggia a Pisa in una prestazione deludente, caratterizzata da poca energia e determinazione. La squadra, apparsa lenta e priva di brillantezza, evidenzia la necessità di un cambio di passo e di mentalità per affrontare con successo le sfide future, in particolare quelle di Champions League. È importante analizzare le cause di questa prestazione e lavorare su atteggiamenti e strategie per migliorare le sorti del campionato e delle competizioni europee.

All'Arena Garibaldi la Dea prima s'illude e poi viene raggiunta e così finisce in parità. È stata una brutta Atalanta quella vista venerdì sera, molle, svogliata e senza grinta, come purtroppo troppo spesso accade nelle giornate che precedono le gare di Champions. E questo non va bene, per nulla, perché le partite vanno affrontate una alla volta, con il giusto piglio. Se c'era una squadra che meritava di vincere questa era il Pisa, che ci ha messo non solo tanto orgoglio, ma ha pure giocato un bel calcio. Il brutto atteggiamento è durato tutto il primo tempo, nel quale la squadra toscana ha cercato con veemenza la rete andandoci vicino in un paio di occasioni.

