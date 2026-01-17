Un territorio sempre più verde In arrivo sessanta alberi

Il territorio comunale si caratterizza per un costante impegno verso la sostenibilità ambientale. Questa mattina è partito il progetto di piantumazione di sessanta nuovi alberi in via Donati, contribuendo a valorizzare e rendere più verde l’area urbana. Un intervento volto a migliorare la qualità dell’ambiente e a promuovere un territorio più sostenibile e accogliente per tutti i cittadini.

ll territorio comunale è sempre più green. Ieri mattina è iniziato infatti l'intervento per dotare via Donati di nuove sessanta alberature. Il tratto interessato è quello compreso tra via Carrara e via Mazzini (nella foto), per un totale di 61 posti pianta utili, in modo da ripristinare la continuità delle alberature stradali. L'intervento prevede la piantumazione di 23 esemplari di platano e di 38 frassini. Le specie sono state individuate in coerenza con le caratteristiche dell'asse viario e con criteri di compatibilità ambientale e paesaggistica, in continuità con il disegno storico del verde urbano.

