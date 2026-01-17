Un sogno diventato realtà | e la Giamaica andò ai Giochi con una nazionale di bob

Nel 1988, la Giamaica, un’isola tropicale priva di ghiaccio, partecipò ai Giochi Olimpici con una squadra di bob. Un’impresa che sfidò le aspettative e dimostrò come determinazione e innovazione possano trasformare una nazione, scrivendo un capitolo unico nella storia dello sport. Questa vicenda rappresenta un esempio di come sogni e impegno possano superare ogni limite apparente.

Un paese senza ghiaccio. Eppure. Una storia cinematografica, il racconto di un progetto che nel 1988 riuscì a riscrivere la storia sportiva di una nazione. Un esempio che insegna a sognare oltre i normali limiti di immaginazione Personaggi e interpreti. George Bradley Fitch, che ebbe l'idea. Roderick Kenrick Barnes, che lo aiutò a reclutare gli atleti. Michael White, riservista dell'aeronautica. Devon Desmond Harris, tenente del secondo battaglione, ottocentista. Dudley Stokes, che tutti chiamavano Tal, pilota di elicotteri. Sam Clayton Jr, talento della musica reggae. Chris Stokes, studente dell'università dell'Idaho e velocista, fratello di Tal.

