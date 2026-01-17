La Federazione scherma ha lanciato Ecoblade, un progetto innovativo per il riciclo delle armi rotte in lame d’acciaio maraging. Presentato al Salone d’onore del Coni dal Presidente Mazzone, l’iniziativa dimostra un impegno concreto verso la sostenibilità e il riutilizzo dei materiali. Un esempio di come le parole sulla sostenibilità possano tradursi in azioni reali, beneficiando sia l’ambiente che le società sportive.

Ci sono le parole, e poi gli atti concreti. C’è chi si dice sostenibile a voce, e chi fa le cose. Come la federscherma, che ha appena varato un progetto concreto chiamato Ecoblade, per riutilizzare l’acciaio maraging, progetto che è stato presentato nel Salone d’onore del Coni dal Presidente federale Mazzone, al cospetto del numero uno del Coni Buonfiglio, del Capo Dipartimento Sport Siniscalchi e del Sottosegretario all’Ambiente Barbaro. Di che cosa si tratta: il progetto promuove il riciclaggio delle lame spezzate in acciaio maraging, per ridurre i rifiuti e l’impronta di carbonio, e contemporaneamente supportare economicamente le società affiliate, gli atleti e le loro famiglie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Un progetto all'avanguardia della Federazione scherma Le armi rotte vengono trasformate grazie ad Ecoblade. Lame d'acciaio. Riciclare aiuta anche le società

