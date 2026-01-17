Un percorso partecipativo per rendere di nuovo vivo Palazzo Pezzolla

Il Comune di Fasano avvia un percorso partecipativo per il recupero e la valorizzazione di Palazzo Pezzolla, un patrimonio storico e culturale della città. L’obiettivo è coinvolgere la comunità e promuovere iniziative che restituiscano vitalità e fruibilità all’edificio, contribuendo alla tutela del patrimonio locale. Questo progetto rappresenta un’occasione per rafforzare il senso di identità e tutela del patrimonio storico di Fasano.

FASANO - Il Comune di Fasano compie un passo decisivo verso la valorizzazione del proprio cuore storico e culturale. Con l'iniziativa “RiAbita Palazzo Pezzolla - Cultura, Radici, Comunità”, l'Amministrazione comunale invita cittadini, associazioni, operatori culturali e stakeholder a partecipare attivamente alla definizione di una proposta progettuale di alto profilo, finalizzata al recupero e alla gestione innovativa dello storico palazzo. L'incontro si terrà martedì 20 gennaio 2026, alle 18:00, nella Sala di Rappresentanza del Palazzo di Città. “Palazzo Pezzolla deve tornare a essere un luogo vivo - dichiara il sindaco, Francesco Zaccaria -, un motore di coesione sociale e di sviluppo per Fasano. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Cambia la mobilità a Ozzano: al via il percorso partecipativo del Comune Leggi anche: Fusione tra tre comuni dell'Alta Valtrebbia, prosegue il percorso partecipativo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Urbanistica di genere, sabato 17 gennaio un incontro al castello dell'Acciaiolo; I Patti di Collaborazione come laboratori di democrazia quotidiana; BILANCIO PARTECIPATIVO 2026: LEGNAGO CHIAMA I CITTADINI A INVESTIRE 80 MILA EURO NEL FUTURO SOSTENIBILE DELLA CITTÀ; Cesano scommette sui giovani: Progettate la città del futuro. Metro Torino, nuovo percorso visivo per arrivare ai tornelli - Un nuovo 'flow' visivo caratterizzato da una sequenza di bolli colorati per rendere più semplice il percorso verso i tornelli della metropolitana torinese. ansa.it Grande partecipazione al Cisternino di Città per il primo incontro del percorso partecipativo sul PIS - facebook.com facebook La Città di Castel Maggiore avvia il percorso partecipativo “Il Benessere di Tutti” x.com

