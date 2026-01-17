Un mondo di colori e sorrisi all' inaugurazione dell' infanzia a San Brunello

L’inaugurazione della nuova sede della scuola dell’infanzia di San Brunello, parte dell’Istituto comprensivo “Carducci-V”, ha rappresentato un momento importante per la comunità locale. L’evento ha visto la partecipazione di genitori, insegnanti e bambini, creando un’atmosfera di condivisione e attenzione al percorso educativo. Un’occasione di crescita e di sviluppo per i più piccoli, in un ambiente rinnovato e accogliente.

Famiglie, bambini e territorio insieme per esplorare spazi accoglienti, laboratori creativi e un’offerta educativa pensata per crescere sereni nella nuova sede della scuola. Soddisfatta la dirigente del plesso Barberi Ad accogliere i più piccoli c’erano colori, palloncini e persino un ospite speciale: Spiderman, il supereroe che ha guidato i bambini alla scoperta dei nuovi spazi. La giornata è iniziata con un momento di grande significato: la benedizione del parroco di San Bruno, don Angelo Casile, a sottolineare il forte legame tra scuola e comunità. Gli ambienti della nuova sede sono stati progettati per favorire l’apprendimento e il gioco, con ampi spazi interni ed esterni pensati per stimolare socializzazione, creatività e benessere dei bambini: "Questa nuova struttura- ha spiegato la dirigente scolastica Sonia Barberi- rappresenta un luogo accogliente e stimolante dove i bambini possono crescere serenamente. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Legalità, valori e tanti sorrisi: una giornata speciale alla scuola dell’infanzia di Lazzaro Leggi anche: Santa Lucia porta 500 sorrisi nelle scuole dell’infanzia di Fiorenzuola grazie ad Avis La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Due spettacoli per scoprire il mondo tra giochi di colori e la magia del disegno dal vivo. sabato 17 gennaio, ore 16.30 domenica 18 gennaio alle 09.45 e alle 11.30 ' (1-4 anni) de La Baracca-Testoni Rag - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.