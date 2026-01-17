Un italiano in Islanda scopre paesaggi unici, tra eruzioni vulcaniche e antiche città abbandonate come Grindavík. Mentre la natura si mostra imponente, le preoccupazioni si spostano anche sulla scena internazionale, con le mosse di Trump che attirano l’attenzione. Reykjavik, con il suo fascino silenzioso, rappresenta un punto di partenza per un viaggio tra meraviglie naturali e questioni geopolitiche di attualità.

Reykjavik, 17 gennaio 2026 - Un italiano in Islanda è un mondo di storie e una bellezza per gli occhi. Ha i modi garbati di Roberto Luigi Pagani, lombardo, dal 2014 vive a Reykjavik. Scrittore, divulgatore e guida, appassionato narratore della terra dei ghiacci. Ha studiato lingue scandinave a Milano e a Edimburgo, dal 2024 insegna islandese all’università. Ma soprattutto dedica la sua vita a smontare stereotipi e falsi miti. L'ultimo libro pubblicato, ‘Leggende e fiabe della terra del ghiaccio’. Ora si divide tra i corsi sui manoscritti medievali islandesi, sedute sul terrazzo a contemplare aurore boreali belle da togliere il fiato e l’aggiornamento sulla politica internazionale letta con gli occhi dello storico, con le mosse di Donald Trump sulla Groenlandia e quel dubbio che gli islandesi cominciano ad avere, in sostanza “temono di essere i prossimi”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Un italiano in Islanda: “Le eruzioni vulcaniche e la città fantasma di Grindavik. Ma la vera paura sono le prossime mosse di Trump”

Leggi anche: Eruzioni vulcaniche dimenticate potrebbero aver innescato la Peste Nera: le nuove prove scientifiche

Leggi anche: Bologna, quali saranno le prossime mosse di Italiano? Ecco le ultime novità in vista del derby contro il Parma

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Islanda, è iniziata una nuova Eruzione Vulcanica vicino Grindavìk, le immagini - L’eruzione vulcanica nella zona settentrionale di Grindavík, in Islanda, è ufficialmente iniziata. ilmeteo.it

Grindavík è di nuovo evacuata per un’eruzione - Martedì mattina in Islanda è iniziata una nuova eruzione vicino a Grindavík, nel sud- ilpost.it

Nuova eruzione vulcanica in Islanda, abitanti di Grindavik evacuati - Gli abitanti del villaggio di Grindavik sono stati fatti evacuare, dopo che una nuova eruzione nella catena vulcanica di Sundhnukur ha interessato Reykjanes, nel sudovest dell’Islanda. blitzquotidiano.it

Il mio amore grande e il rapporto col personale islandese (in italiano) #iceland #islanda #aurora #honeymoon #staff - facebook.com facebook