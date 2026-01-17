Un forziere in mezzo ai ghiacci | piano tra imprese e sicurezza con le minacce di Cina e Russia

L’Artico, ricco di risorse come petrolio, gas e terre rare, rappresenta un'importante area strategica. La posizione italiana si concentra su una deterrenza credibile e una presenza equilibrata, in un contesto di crescenti tensioni con Cina e Russia. La regione, definita il “forziere” del mondo, richiede approcci attenti e responsabili per garantire sicurezza e stabilità, considerando le potenzialità e i rischi legati alle sue riserve di valore.

"Deterrenza credibile, presenza misurata" è la linea italiana sull'Artico, il "forziere" nascosto del mondo con riserve di petrolio e gas che valgono 35 trilioni di dollari, il 40% delle riserve mondiali, oltre a terre rare, uranio e pietre preziose. Un'area strategica dalla Groenlandia alle nuove rotte marittime che si apriranno con lo scioglimento dei ghiacci riducendo del 40% costi e tempi di navigazione da Shanghai a Rotterdam. Terreno di scontro fra superpotenze con il nostro paese, che non vuole rimanere tagliato fuori. "L'impegno italiano nell'Artico si fonda su un mix integrato di sicurezza, ricerca scientifica e tecnologie avanzate in ambienti estremi" è la linea del governo presentata ieri con una relazione di 52 pagine sulla "politica artica". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Un forziere in mezzo ai ghiacci: piano tra imprese e sicurezza con le minacce di Cina e Russia Leggi anche: Artico conteso: il nuovo fronte della competizione tra Russia, Cina e NATO tra i ghiacci che arretrano Leggi anche: Gaza, Consiglio Sicurezza Onu approva il piano Usa. Astenute Russia e Cina. Trump: «Soluzione storica» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Un forziere in mezzo ai ghiacci: piano tra imprese e sicurezza con le minacce di Cina e Russia. Un forziere in mezzo ai ghiacci: piano tra imprese e sicurezza con le minacce di Cina e Russia - Lo Stato Maggiore della Difesa ha recentemente costituito un Comitato interforze "sull'Artico, Sub Artico e Antartide". ilgiornale.it

