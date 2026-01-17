Un enorme cubo di ghiaccio davanti allo store di Armani nel Quadrilatero della moda

17 gen 2026

Un grande cubo di ghiaccio è stato collocato davanti allo store Armani in via Manzoni, nel cuore del Quadrilatero della moda. La struttura si trova all’uscita della stazione M3 Montenapoleone, linea gialla, attirando l’attenzione dei passanti. L’installazione, di dimensioni imponenti, si inserisce nel contesto urbano senza esprimere commenti o interpretazioni specifiche.

Un enorme cubo di ghiaccio è comparso davanti allo store d Armani in via Manzoni, davanti all’uscita della metro M3 Montenapoleone (linea gialla).      Visualizza questo post su Instagram           Un post condiviso da Nati per vivere a Milano (@natipervivereamilano) L’installazioneSi tratta di. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

