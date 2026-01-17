Un chilo di esplosivo per abbattere una torre piezometrica | gli effetti sul traffico
Nella mattinata di oggi, a Rho, è stato demolito un edificio importante dell’area ex MTM, una torre piezometrica situata in via Moscova. La rimozione, avvenuta con un esplosivo da un chilo, ha comportato modifiche temporanee alla viabilità locale. Questa operazione ha avuto effetti sul traffico nella zona, che si sono protratti nelle ore successive all’abbattimento.
L’operazione ha impegnato tre pattuglie della polizia locale e una della protezione civile. È stato utilizzato in tutto un chilo di esplosivo. Un ufficiale della locale ha inoltre coordinato il servizio di chiusura al traffico nell’area interessata, in un orario compreso più o meno fra le 8 e le 14.30. Nello specifico, via Moscova è stata chiusa nel tratto compreso tra via Brenta e corso Europa, con divieto di transito veicolare e pedonale, a eccezione dei veicoli autorizzati, dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine. La rotatoria tra corso Europa e via Moscova è invece rimasta solo parzialmente chiusa nella stessa fascia oraria, con l’istituzione di un doppio senso di marcia canalizzato nella parte nord della rotatoria. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
