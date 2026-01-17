Un camion carico di rifiuti Due denunce

Un uomo è stato denunciato per aver abbandonato rifiuti utilizzando un camion. L’intervento delle autorità ha portato alla scoperta di un episodio di smaltimento illecito, evidenziando l’importanza di rispettare le norme ambientali. La lotta agli abbandoni di rifiuti rimane una priorità per tutelare il territorio e prevenire pratiche dannose. Questa vicenda sottolinea come anche singoli comportamenti possano avere conseguenze legali e ambientali.

Lotta agli abbandoni di rifiuti, stavolta nei guai è finito addirittura un uomo che li portava con l’autocarro. Nella mattinata dell’altro giorno, durante l’intensa e costante attività quotidiana di vigilanza svolta dal Nucleo Radiomobile del Comando polizia locale di Monza – attività mirata anche a prevenire l’abbandono illecito di rifiuti, fenomeno purtroppo frequente quando i trasporti non sono regolari – gli agenti hanno individuato un autocarro che, per modalità di marcia e tipologia del carico, ha immediatamente destato la loro attenzione. Il mezzo è stato prontamente fermato e sottoposto a controllo: a bordo venivano trasportati rifiuti non pericolosi e apparecchiature elettriche dismesse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un camion carico di rifiuti. Due denunce Leggi anche: Monza, sorpresi sul camion con il carico di rifiuti non autorizzato: scattano denuncia e sequestro del furgone Leggi anche: Camion carico di frutta e verdura viaggia con un carico quasi doppio rispetto al consentito: fermato a Rivoli, multato l'autista La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Monza, sorpresi sul camion con il carico di rifiuti non autorizzato: scattano denuncia e sequestro del furgone; Il camion dei rifiuti fantasma: fermato a Monza il viaggio illegale verso lo smaltimento clandestino; Sequestrato camion pieno di rifiuti abusivi; «A Filattiera tagliati i servizi di raccolta rifiuti per risparmiare due spiccioli». Un camion carico di rifiuti. Due denunce - Lotta agli abbandoni di rifiuti, stavolta nei guai è finito addirittura un uomo che li portava con l’autocarro. ilgiorno.it

Il camion dei rifiuti fantasma: fermato a Monza il viaggio illegale verso lo smaltimento clandestino - L’intervento conferma ancora una volta il ruolo centrale della Polizia Locale nel presidio del territorio e nel contrasto ai reati ambientali ... mbnews.it

Monza, sorpresi sul camion con il carico di rifiuti non autorizzato: scattano denuncia e sequestro del furgone - I due uomini alla guida del mezzo fermati da una pattuglia che si è insospettita e ha voluto controllare cosa stessero trasportando ... msn.com

Questo camion trasporta un carico pesante - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.