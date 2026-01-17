Ultime notizie Calciomercato LIVE | tutte le novità del giorno

Inizia il periodo più caldo dell’anno per il calciomercato: la sessione estiva. Il mercato non dorme mai in questi mesi: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. Vazquez Cremonese, il trequartista saluta l’Italia: è fatto per il ritorno al Belgrano, i dettagli23:00 – Vazquez Cremonese, capitolo finale: il trequartista argentino lascia la Serie A e torna al Belgrano. Operazione chiusa Calciomercato Genoa, vicinissimo l’arrivo di Dagasso dal Pescara! Battuta la concorrenza, ecco cosa manca18:00 – Calciomercato Genoa, Dagasso a un passo: rossoblù in vantaggio sulla concorrenza, ultimi dettagli per la chiusura Calciomercato Fiorentina, è fatta per Jack Harrison! Terzo colpo dei viola dopo Solomon e Brescianini23:00 – Calciomercato Fiorentina, definito l’arrivo di Jack Harrison: terzo acquisto ufficiale dopo Solomon e Brescianini Calciomercato: Douglas Costa può tornare in Italia ma in Serie D! Juventus su Mateta, mentre Fofana con il Milan. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Leggi anche: Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Leggi anche: Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Calciomercato, le news di mercoledì 14 gennaio; LIVE Mercato: Douglas Costa al Chievo! Fumata bianca per Harrison alla Fiorentina, salta Joao Pedro al Pisa; Le notizie di calciomercato del 15 gennaio 2026: Juve su Fortini, Roma su Zirkzee. Asta per Frattesi; Raspadori si allena con l'Atletico, la Roma aspetta una risposta. Calciomercato LIVE: le ultime notizie di mercato, trasferimenti ufficiali e trattative in diretta - Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati. msn.com

Calciomercato live: Juve caccia al 9 tra Mateta ed En-Nesyri. Chievo-Douglas Costa, è ufficiale - I bianconeri valutano un innesto di peso in attacco, contatti per il gigante del Crystal Palace, proposto il marocchino del Fenerbahce. lastampa.it

Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve su Mateta e Maldini. Inter-Calhanoglu, cosa succede. Roma su Zirkzee dopo Malen - Calciomercato in diretta, le news di oggi 16 gennaio e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ... fanpage.it

ULTIM'ORA! INASPETTATO COLPO DI MERCATO PER IL NAPOLI! NAPOLI NEWS

