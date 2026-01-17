Ugo Cerletti e la paternità di una terapia coercitiva
Roberta Passione, ricercatrice in Storia della Scienza presso l’Università di Milano-Bicocca, ha pubblicato una biografia su Ugo Cerletti, figura chiave nello sviluppo della psichiatria italiana. L’opera analizza il ruolo di Cerletti nella storia della medicina, con particolare attenzione alla sua paternità di una terapia coercitiva. Il testo offre un approfondimento critico e documentato sulla figura e sulle implicazioni etiche delle sue scoperte.
Roberta Passione, ricercatrice in Storia della Scienza all’Università degli Studi di Milano-Bicocca ha pubblicato per l’editore Carocci una biografia dedicata a Ugo Cerletti (Ugo Cerletti. Inventore dell’elettroshock, pp. 165, euro. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
25 luglio 1963 Muore a Roma Ugo Cerletti, neurologo e psichiatra, ideatore della terapia dell'elettroshock - Muore a Roma Ugo Cerletti, neurologo e psichiatra, ideatore della terapia elettroconvulsivante, comunemente nota con il nome di elettroshock, utilizzata per la cura di alcuni disturbi mentali. ilmessaggero.it
