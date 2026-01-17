Ugo Cerletti e la paternità di una terapia coercitiva

Roberta Passione, ricercatrice in Storia della Scienza presso l’Università di Milano-Bicocca, ha pubblicato una biografia su Ugo Cerletti, figura chiave nello sviluppo della psichiatria italiana. L’opera analizza il ruolo di Cerletti nella storia della medicina, con particolare attenzione alla sua paternità di una terapia coercitiva. Il testo offre un approfondimento critico e documentato sulla figura e sulle implicazioni etiche delle sue scoperte.

