Udinese-Inter | streaming gratis e diretta live

L'Inter affronta l'Udinese oggi, sabato 17 gennaio, in una partita valida per la Serie A. La sfida si svolge alle 15:00 presso la Bluenergy Stadium, con i nerazzurri che cercano di consolidare la propria posizione in classifica. Ecco come seguire la partita in streaming gratis e in diretta, con informazioni utili per non perdere l'appuntamento.
L’ Inter torna in campo oggi, sabato 17 gennaio, per aprire il programma di Serie A: alle 15:00 i nerazzurri fanno visita all’ Udinese alla Bluenergy Stadium. Una partita che pesa per la classifica: la squadra di Cristian Chivu vuole consolidare il primato, i friulani cercano continuità davanti al proprio pubblico. Il momento delle due squadre. L’Inter arriva all’appuntamento dopo il pareggio con il Napoli e il successo nel recupero infrasettimanale, risultati che hanno confermato solidità e capacità di reazione. L’Udinese, invece, è reduce da un 2-2 casalingo e punta a sfruttare l’impatto fisico e l’organizzazione per mettere in difficoltà la capolista. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
