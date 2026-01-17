Udinese-Inter sabato 17 gennaio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici Sempre out Calhanoglu

Analisi e aggiornamenti sulla partita Udinese-Inter, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15:00. Si approfondiscono formazioni, quote e pronostici, tenendo conto dell’assenza di Calhanoglu. Dopo il recupero contro il Lecce, l’Inter cerca continuità in una trasferta complessa contro un’Udinese motivata. Una panoramica obiettiva per orientarsi nelle scelte e nelle previsioni, nel rispetto dell’andamento delle due squadre.

Con il successo nel recupero contro il Lecce, l'Inter ne ha approfittato per iniziare un accenno di fuga al vertice, ma ora c'è subito un'altra sfida ostica sul campo dell'Udinese. I nerazzurri non perdono in casa addirittura dal derby di fine novembre, e sono anche reduci da ben cinque vittorie di fila in trasferta, l'ultima.

