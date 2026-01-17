Udinese-Inter le pagelle Difesa blindata adesso i detrattori di Chivu…

Analisi della partita tra Udinese e Inter, con un focus sulle prestazioni individuali e collettive. La vittoria dei nerazzurri per 1-0 è frutto di una difesa solida e di un contributo decisivo del capitano. Di seguito, le pagelle per valutare i protagonisti di questa sfida, evidenziando i punti di forza e le aree di miglioramento di entrambe le squadre.

Basta uno squillo del Capitano per una Beneamata tutta sostanza. Udinese-Inter finisce 0-1: le pagelle della Beneamata. Bisseck si guadagna la pagnotta. Luis Henrique. da 0-0 Sommer 6,5: poco sollecitato, si fa trovare pronto quando Piotrowski prova a scuotere i suoi. Bisseck 6: al bisogno fa capire agli avversari che L'articolo Udinese-Inter, le pagelle. Difesa blindata, adesso i detrattori di Chivu. proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

