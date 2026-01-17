Udinese-Inter le pagelle Difesa blindata adesso i detrattori di Chivu…

Analisi della partita tra Udinese e Inter, con un focus sulle prestazioni individuali e collettive. La vittoria dei nerazzurri per 1-0 è frutto di una difesa solida e di un contributo decisivo del capitano. Di seguito, le pagelle per valutare i protagonisti di questa sfida, evidenziando i punti di forza e le aree di miglioramento di entrambe le squadre.

Basta uno squillo del Capitano per una Beneamata tutta sostanza. Udinese-Inter finisce 0-1: le pagelle della Beneamata. Bisseck si guadagna la pagnotta. Luis Henrique. da 0-0 Sommer 6,5: poco sollecitato, si fa trovare pronto quando Piotrowski prova a scuotere i suoi. Bisseck 6: al bisogno fa capire agli avversari che L'articolo Udinese-Inter, le pagelle. Difesa blindata, adesso i detrattori di Chivu. proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Udinese-Inter, le pagelle. Difesa blindata, adesso i detrattori di Chivu… Leggi anche: Inter Como, le probabili scelte di Fabregas. E la difesa lariana è più che blindata Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO UDINESE-INTER 0-1: la PiLa fa volare Chivu, Atta fa troppo poco Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Udinese-Pisa, le pagelle: Tramoni show, 7,5. Zaniolo luci e ombre, 6; Inter-Napoli 2-2, pagelle e tabellino: McTominay indomabile, Dimarco nel prime, Akanji distratto, Lautaro spento, Hojlund spreca, Lang entra e decide; Udinese-Pisa 2-2, le pagelle: Tramoni trascinatore, Moreo e Meister convincono; bene Zaniolo, Davis sprecone nel finale; Udinese-Inter, pronostico risultato esatto: miglior attacco contro peggior difesa. Udinese-Inter 0-1, le pagelle: Lautaro decisivo, Davis isolato. Chivu, la mano è evidente - Non può nulla sulla conclusione di Lautaro Martinez. tuttomercatoweb.com

Le pagelle di Udinese-Inter 0-1: Lautaro Martinez e Francesco Pio Esposito coppia del gol, delude Karlstrom - 1 con le pagelle della partita: il migliore è senza dubbio Lautaro Martinez, che segna un altro gol decisivo ... eurosport.it

PAGELLE E TABELLINO UDINESE-INTER 0-1: la PiLa fa volare Chivu, Atta fa troppo poco - Inter: voti top e flop da Lautaro e Pio Esposito ad Atta e Barella. calciomercato.it

Lautaro porta in vantaggio l'Inter Udinese-Inter 0-1 Clicca qui per seguire la diretta della gara https://www.tuttoudinese.it/primo-piano/diretta-serie-a-udinese-inter-0-1-lautaro-porta-in-vantaggio-i-nerazzurri-179218#google_vignette - facebook.com facebook

#Udinese 0-1 #Inter : Lautaro Martinez! #UdineseInter #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.