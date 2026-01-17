Analisi delle pagelle di Udinese-Inter: Akanji si distingue come centrocampista da 7, mentre Atta riceve un 5 per alcune colpe. Lautaro Martinez si conferma il migliore in campo, sfruttando al meglio le occasioni e contribuendo in modo decisivo alla vittoria nerazzurra. Un confronto che evidenzia le performance individuali e i momenti chiave della partita.

Il migliore in campo è il solito Lautaro Martinez, che grazia i bianconeri alla prima occasione ma alla seconda non perdona. Dimarco cavallone di fascia, per Pio non contano solo i gol. Nei padroni di casa si salvano Okoye e Solet. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Udinese-Inter, le pagelle: Akanji centrocampista da 7. Atta colpevole, 5

