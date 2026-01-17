Udinese-Inter le pagelle | Akanji centrocampista da 7 Atta colpevole 5
Analisi delle pagelle di Udinese-Inter: Akanji si distingue come centrocampista da 7, mentre Atta riceve un 5 per alcune colpe. Lautaro Martinez si conferma il migliore in campo, sfruttando al meglio le occasioni e contribuendo in modo decisivo alla vittoria nerazzurra. Un confronto che evidenzia le performance individuali e i momenti chiave della partita.
Il migliore in campo è il solito Lautaro Martinez, che grazia i bianconeri alla prima occasione ma alla seconda non perdona. Dimarco cavallone di fascia, per Pio non contano solo i gol. Nei padroni di casa si salvano Okoye e Solet. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: Pagelle Udinese Inter: Akanji dominante, Barella pasticcione, Esposito maturo
Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO UDINESE-INTER 0-1: la PiLa fa volare Chivu, Atta fa troppo poco
