L'anticipo Udinese-Inter si apre con la rete di Lautaro, che porta avanti i nerazzurri. Piotrowski viene respinto da Sommer, mantenendo il risultato in favore dell'Inter. Attualmente in testa alla classifica, l'Inter cerca di consolidare il primato con una vittoria, fondamentale per evitare che il Milan si avvicini in classifica. La partita prosegue con equilibrio e determinazione da entrambe le squadre.

Alla squadra nerazzurra, che è in testa alla classifica, serve una vittoria per non permettere al Milan di accorciare le distanze. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

