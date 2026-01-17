L'Udinese-Inter si mantiene in equilibrio, con Lautaro Martinez che apre le segnature e l'Inter in vantaggio. Okoye salva su Dimarco, mantenendo i bianconeri in partita. La squadra nerazzurra, attualmente in testa alla classifica, cerca di consolidare il primato con una vittoria che impedirebbe al Milan di ridurre le distanze. La partita si sviluppa in un contesto di equilibrio e attenzione, senza grandi spettacoli, ma con la volontà di ottenere i tre punti.

Alla squadra nerazzurra, che è in testa alla classifica, serve una vittoria per non permettere al Milan di accorciare le distanze. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Leggi anche: Udinese Inter LIVE 0-0: nerazzurri pericolosissimi con Lautaro Martinez e Dimarco

Leggi anche: Udinese-Inter: grande occasione per Lautaro, Dimarco ci prova al volo | Diretta 0-0

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Tutto il calcio in; Top 11 italiani 16a giornata: Pio Esposito fa decollare l'Inter, per Rinaldi a Napoli esordio da sogno; Inter-Lecce, recupero di serie A, il risultato 1-0: Pio Esposito sblocca una partita stregata; Raspadori non si sblocca, Roma a caccia di alternative: l'attaccante può arrivare dalla Premier.

Sponda di Pio e gol di Lautaro, l'Inter sblocca il match con l'Udinese: è 0-1 al 20' - Si sblocca dopo venti minuti la sfida al Bluenergy Stadium tra l'Udinese e l'Inter, con la rete numero undici in campionato di capitan Lautaro. tuttomercatoweb.com