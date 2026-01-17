Udinese-Inter in streaming gratis | La Serie A in diretta live

L'incontro tra Udinese e Inter, valido per la Serie A, si svolge al Bluenergy Stadium con inizio alle 15:00. La partita rappresenta l'apertura del programma del sabato di campionato. Per seguire l'evento, è possibile trovare opzioni di streaming gratuite e legali, garantendo un modo semplice e sicuro per seguire la diretta della partita.

Udinese-Inter apre il programma del sabato di Serie A: fischio d'inizio alle 15:00 al Bluenergy Stadium. La capolista nerazzurra arriva forte dell'ultimo successo e punta a consolidare il primato, mentre i friulani cercano continuità davanti al proprio pubblico. Dove vedere Udinese-Inter in tv e streaming. La gara sarà trasmessa in diretta su DAZN. Gli abbonati Sky con l'opzione Zona DAZN potranno seguirla anche sul canale 214. In streaming, accesso tramite app DAZN da smart TV, computer, tablet e smartphone. Come arriva l'Udinese. L' Udinese è reduce dal 2-2 casalingo con il Pisa e deve fare a meno di Nicolò Zaniolo, fermo per infortunio.

Udinese-Inter: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - La capolista apre il programma del sabato con una trasferta insidiosa contro un avversario che le ha giò fatto male in questa stagione

