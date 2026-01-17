Udinese-Inter | i bianconeri ora spingono alla ricerca del pari Decide Lautaro| Diretta 0-1
L'Udinese cerca il pareggio contro l'Inter, che attualmente guida la classifica. La partita, in corso, vede i bianconeri spingere per trovare il gol che riapra la sfida. Per l'Inter, impegnata a mantenere il primato, è fondamentale conquistare i tre punti per evitare che il Milan riduca il gap in classifica. La diretta aggiorna sul risultato, con Lautaro che ha già segnato.
Alla squadra nerazzurra, che è in testa alla classifica, serve una vittoria per non permettere al Milan di accorciare le distanze. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
