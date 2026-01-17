Udinese-Inter Chivu a Dazn | Complimenti a tutti c’è grande voglia Il nuovo ruolo di Akanji…

L’Inter ha conquistato una vittoria per 1-0 sul campo dell’Udinese, gestendo bene la partita. Cristian Chivu, tecnico nerazzurro, ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra e ha sottolineato la voglia dei suoi giocatori. Inoltre, ha commentato il nuovo ruolo di Akanji, evidenziando l’importanza della sua adattabilità. Un risultato che testimonia l’impegno e la crescita della squadra in questa fase della stagione.

L’Inter ha battuto l’Udinese 1-0 in trasferta in una gara gestita bene. Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha commentato così la vittoria ai microfoni di Dazn. Parlando dell’intesa tra Lautaro e Pio Esposito, il tecnico nerazzurro sottolinea la ricchezza del reparto offensivo: “Ho quattro attaccanti che lavorano bene, si completano e mettono tutto a disposizione del gruppo. Vivono il quotidiano con lavoro e serenità: tutti e quattro stanno facendo un grande percorso”. Guardando alla crescita recente della squadra, Chivu evidenzia la solidità ritrovata, soprattutto in fase difensiva, e la scelta di utilizzare Akanji in una posizione più ibrida: “È una soluzione in più, soprattutto quando c’è da soffrire e gli avversari giocano lungo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

