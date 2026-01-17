Udinese Inter 0-1 | rete di Lautaro poi gestione con sofferenza finale

L'Inter ha conquistato una vittoria in trasferta contro l'Udinese con il risultato di 1-0, grazie a una rete di Lautaro Martinez. La squadra nerazzurra ha mantenuto il vantaggio nella seconda metà del match, gestendo con attenzione la fase finale. Con questa vittoria, l’Inter prosegue il proprio cammino positivo in campionato, consolidando la propria posizione in classifica.

Udinese Inter 0-1. L’Inter continua a correre e aggiunge un altro tassello importante alla propria striscia positiva. Dopo il ko dell’andata di agosto, questa volta basta una rete di Lautaro Martínez nel primo tempo per espugnare il Bluenergy Stadium, difendere il primato e salire momentaneamente a +6 sul Milan, in attesa dell’impegno dei rossoneri. La partenza dell’Inter è veemente. Nei primi minuti arrivano subito due occasioni nitide: Lautaro spreca una chance importante sotto porta, poi Federico Dimarco sfiora il gol con una spettacolare conclusione al volo che termina di poco a lato. Il vantaggio, però, è solo rimandato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

