Nell'incontro tra Udinese e Inter, i nerazzurri conquistano una vittoria per 1-0, grazie a una rete di Lautaro Martinez, che si conferma capocannoniere. Pio Esposito si distingue per un assist decisivo, mentre Kristensen, con una prestazione sotto tono, incide negativamente. La vittoria permette all'Inter di mantenere la leadership in classifica, rafforzando la propria posizione in vista delle prossime sfide contro Milan e Napoli.

L'Inter non si ferma, vince 1-0 contro l'Udinese e mantiene la vetta della classifica, mettendo pressione a Milan e Napoli. Decisivo ancora una volta Lautaro Martinez che firma l'undicesimo gol in campionato e si conferma capocannoniere della Serie A. Una rete bellissima, quella dell'argentino che sfrutta un altro assist di Pio Esposito e poi con una finta manda fuori tempo i difensori friulani, per poi concludere con l'esterno destro rubando il tempo al portiere. Sesta vittoria consecutiva in trasferta per la squadra di Chivu che ha vinto 8 delle ultime 9 partite di campionato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Udinese-Inter 0-1, le pagelle: Lautaro (7) la giocata del capocannoniere, Pio Esposito (7) altro assist decisivo, Kristensen (4,5) è una sciagura

Leggi anche: Record Pio Esposito, contro l’Udinese ancora decisivo! Con l’assist a Lautaro c’è un dato in cui primeggia in Serie A: ecco quale

Leggi anche: Inter-Lecce 1-0, le pagelle: Pio Esposito e Lautaro brillano: Carlos Augusto anonimo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Udinese-Inter 0-1 | Highlights | Serie A 25-25; Udinese - Inter (0-1) Serie A 2025; Inter, il dominio si traduce in vittoria a Udine: nerazzurri a +6 sul Milan; Serie A: in campo Udinese-Inter 0-1 DIRETTA.

Udinese-Inter: video, gol e highlights - 0 al Lecce, la squadra di Chivu si ripete con lo stesso risultato a Udine e va provvisoriamente a +6 sul Milan. sport.sky.it