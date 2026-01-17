Udinese Inter 0-1 | finisce qui tre punti pesantissimi per la squadra di Chivu

L'incontro tra Udinese e Inter, valido per la 21ª giornata di Serie A 20252026, si è concluso con la vittoria della squadra di Chivu per 1-0. Una partita caratterizzata da equilibrio e intensità, con i tre punti che rappresentano un risultato importante per la formazione ospite. Di seguito, si propone una cronaca dettagliata, il risultato e il tabellino del match, aggiornati in tempo reale.

di alberto alberto petrosilli Udinese Inter: cronaca, risultsato e tabellino del match valido per la 21a giornata di Serie A 20252026: seguilo live con noi. Al Bluenergy Stadium di Udine, Udinese Inter, sfida valevole per la 21a giornata di Serie A 20252026. Occasione per l'Inter di provare un allungo a +6 ai danni del Milan in campo domani in casa contro il Lecce, mentre l'Udinese di Runjaic, fermo a metà classifica, sogna un altro sgambetto ad una big. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 94? – Finisce qui, tre punti pesantissimi per la squadra di Chivu 89? – Cambio difensivo per Chivu, dentro De Vrij per Lautaro Martinez.

PAGELLE E TABELLINO UDINESE-INTER 0-1: la PiLa fa volare Chivu, Atta fa troppo poco - Inter: voti top e flop da Lautaro e Pio Esposito ad Atta e Barella. calciomercato.it

Udinese-Inter 0-1 risultato: gol di Lautaro, Chivu non perde il passo in vetta - L'Inter non fallisce l'appuntamento con la trasferta di Udine e trova tre punti pesanti grazie al gol di Lautaro Martinez nel primo tempo: 1- corriere.it

Lautaro porta in vantaggio l'Inter Udinese-Inter 0-1 Clicca qui per seguire la diretta della gara https://www.tuttoudinese.it/primo-piano/diretta-serie-a-udinese-inter-0-1-lautaro-porta-in-vantaggio-i-nerazzurri-179218#google_vignette - facebook.com facebook

#Udinese 0-1 #Inter : Lautaro Martinez! #UdineseInter #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

