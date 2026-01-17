Udinese Inter 0-1 | decide Lautaro su assist di Esposito Prove di fuga per Chivu

Nella sfida tra Udinese e Inter, la squadra nerazzurra si impone con un solo gol di Lautaro Martinez, assistito da Esposito. La vittoria rappresenta una possibile accelerazione nel cammino di Chivu, che ora attende i risultati delle altre partite per valutare le proprie possibilità in classifica. La partita ha evidenziato l’efficacia dell’Inter, mentre l’Udinese ha cercato di reagire senza successo.

che ora aspetta i risultati delle altre. L’ Inter di Cristian Chivu non accenna a fermarsi e, con un successo chirurgico per 1-0 al Bluenergy Stadium, lancia un messaggio inequivocabile a Napoli e Milan: «Bene, ora tocca a voi». La capolista liquida l’Udinese grazie a un lampo del suo capitano, Lautaro Martinez, che sale a quota 11 gol in campionato consolidando il primato nella classifica marcatori. La rete di Lautaro e l’intesa con Pio. Il match si decide al 20’ del primo tempo con un’azione corale da manuale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Udinese Inter 0-1: decide Lautaro su assist di Esposito. Prove di fuga per Chivu Leggi anche: Formazioni ufficiali Udinese Inter: Runjaic punta su Davis, Chivu si affida a Lautaro Martinez e Pio Esposito Leggi anche: Udinese-Inter: Chivu si affida in attacco a Lautaro e Pio Esposito | Diretta Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Udinese - Inter (0-1) Serie A 2025; Udinese-Inter, orari e dove vederla in TV; -Inter affidata a Di Bello; Inter, il dominio si traduce in vittoria a Udine: nerazzurri a +6 sul Milan. Udinese – Inter 0-1 cronaca e highlights: la coppia Lautaro – Esposito regala spettacolo! – VIDEO - Inter cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini di quanto accaduto nella sfida di Serie A ... generationsport.it

Udinese-Inter 0-1: Francesco Pio Esposito fa assist, Lautaro Martinez segna e fa volare sempre più in vetta la squadra di Chivu - L'Inter continua a volare in classifica: la squadra di Chivu consolida il proprio primato imponendosi 1- eurosport.it

Udinese-Inter 0-1, le pagelle: Lautaro (7) la giocata del capocannoniere, Pio Esposito (7) altro assist decisivo, Kristensen (4,5) è una sciagura - 0 contro l'Udinese e mantiene la vetta della classifica, mettendo pressione a Milan e Napoli. msn.com

Lautaro porta in vantaggio l'Inter Udinese-Inter 0-1 Clicca qui per seguire la diretta della gara https://www.tuttoudinese.it/primo-piano/diretta-serie-a-udinese-inter-0-1-lautaro-porta-in-vantaggio-i-nerazzurri-179218#google_vignette - facebook.com facebook

#Udinese 0-1 #Inter : Lautaro Martinez! #UdineseInter #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.