Dopo l’infortunio di Piotrowski durante la partita contro l’Inter, l’Udinese esprime preoccupazione per un possibile lungo stop. Le prime valutazioni indicano una lesione che potrebbe richiedere tempi di recupero prolungati, creando incertezza sul futuro del centrocampista. La società attende gli esami medici ufficiali per definire l’entità dell’infortunio e valutare le conseguenze sulla rosa.

Scatta l’allarme rosso in casa Udinese all’indomani della sfida di campionato contro l’Inter. A preoccupare fortemente l’ambiente friulano e lo staff tecnico non è solo il verdetto del campo, ma soprattutto le condizioni di Jakub Piotrowski. Il centrocampista polacco, vero e proprio motore della mediana bianconera grazie alla sua fisicità e alla capacità di inserimento, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco anzitempo, lasciando i compagni in apprensione. L’episodio sfortunato si è verificato in seguito a un contrasto di gioco con Luis Henrique, il promettente attaccante brasiliano dei Nerazzurri. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Udinese, allarme dopo l’infortunio di Piotrowski contro l’Inter: si teme un lungo stop!

Leggi anche: Allarme De Bruyne, si teme un lungo stop

Leggi anche: Infortunio Vlahovic, per l’attaccante della Juve si teme lungo stop

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Udinese, allarme dopo l’infortunio di Piotrowski contro l’Inter: si teme un lungo stop! Cosa filtra sull’entità del problema per il centrocampista - Cosa filtra sull’entità del problema per il centrocampista Scatta l’allarme rosso in casa Udinese all’indomani d ... calcionews24.com