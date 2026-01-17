Ucrainatregua temporanea Zaporizhzhia

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha comunicato un accordo di cessate il fuoco temporaneo presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina. La struttura, sotto controllo delle truppe russe dal 2022, sarà soggetta a questa sospensione delle ostilità per un periodo limitato, con l'obiettivo di garantire la sicurezza e prevenire rischi per l'impianto e le persone coinvolte.

08.56 08.00 Morto Commisso, presidente Fiorentina07.06 Meloni: Groenlandia responsabilità Nato22.40 Anticipo Serie A, Pisa-Atalanta 1-122.10 Zelensky:attesi nuovi massicci attacchi21.15 E' morto il cantante Tony Dallara20.20 Leyen: Mercosur risultato generazione19.20 Tajani sente Rubio: "Visione comune"18.25 Pahlavi: tornerò in Iran, regime cadrà p.547 SETTIMANA IN TV"LA PRESIDE", il lunedì, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo e ai video della conferenza stampa 1 e 2 "DON MATTEO 15", il giovedì, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo "PRIMA DI NOI", la domenica, ore 21. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Zaporizhzhia, tregua per riparazioni Leggi anche: Terre rare e tregua Usa-Cina. Una boccata d’ossigeno (temporanea) per il commercio globale Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. 20 punti di pace: un'opportunità per l'Ucraina o un passo verso un compromesso pericoloso?

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.