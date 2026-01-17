Ucraina l’ex premier Timoshenko imputata per corruzione
È iniziato ieri il processo a Yulia Timoshenko, ex premier ucraina, accusata di aver offerto tangenti a diversi parlamentari, tra cui membri del partito di Zelensky. L'inchiesta riguarda presunte condotte di corruzione e offerte illecite volte a influenzare decisioni politiche. La vicenda si inserisce nel contesto della complessa situazione politica in Ucraina, sollevando questioni sulla trasparenza e l’integrità delle istituzioni.
Ieri mattina è iniziato il processo all'ex premier ucraina Yulia Timoshenko, accusata di aver offerto tangenti ad altri parlamentari (una ventina, inclusi i membri del partito di Zelensky) in cambio.
