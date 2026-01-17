Ucraina l’ex premier Timoshenko imputata per corruzione

È iniziato ieri il processo a Yulia Timoshenko, ex premier ucraina, accusata di aver offerto tangenti a diversi parlamentari, tra cui membri del partito di Zelensky. L'inchiesta riguarda presunte condotte di corruzione e offerte illecite volte a influenzare decisioni politiche. La vicenda si inserisce nel contesto della complessa situazione politica in Ucraina, sollevando questioni sulla trasparenza e l’integrità delle istituzioni.

Ucraina, Yulia Tymoshenko indagata per corruzione: perquisita l’ex premier e leader dell’opposizione a Zelensky - Non fa nomi, ma di fatto punta il dito contro chi oggi guida il Paese e che avrebbe deciso di “spazzare via i concorrenti”. unita.it

L'ex premier ucraina Tymoshenko accusata di corruzione: "Hanno perquisito l'ufficio del mio partito. Respingo le accuse" - Nuovo blitz degli agenti Nabu nella sede del partito di opposizione Batkivshchyna: sequestrati dollari e telefonini ... today.it

Meloni in Giappone ricevuta dalla collega Takaichi. Dalle due premier l'impegno per la pace in Ucraina e in Medio Oriente. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/01/16/meloni-incontra-takaichi-crediamo-molto-nellalleanza-italia-giappone_129a9 - facebook.com facebook

#Ucraina , ex premier Yulia #tymoshenko indagata per corruzione. La leader della rivoluzione arancione replica: accuse assurde x.com

