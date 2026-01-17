Ucraina il bluff della Russia e l’avanzata che non c’è | i numeri smentiscono Putin

L'invasione russa dell'Ucraina, iniziata quasi quattro anni fa, continua a essere oggetto di interpretazioni divergenti. Nonostante le dichiarazioni ufficiali di Mosca, i dati e le evidenze sul terreno suggeriscono una realtà diversa da quella descritta dalle autorità russe. In questo contesto, analizzare i numeri e gli sviluppi recenti permette di comprendere meglio la reale portata del conflitto e di mettere in discussione le narrazioni ufficiali.

(Adnkronos) –Vladimir Putin alza la posta e continua a raccontare una guerra che non c'è. La Russia ha aggredito l'Ucraina quasi 4 anni fa e descrive, anche all'inizio del 2026, un quadro che non trova riscontri sul campo. "Avanziamo ovunque", il messaggio che arriva sistematicamente da Mosca. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, nelle ultime ore ha affermato che "il corridoio decisionale" per l'Ucraina "si sta restringendo". Kiev, secondo la Russia, è spalle al muro e le difese si stanno sgretolando. Il presidente Volodymyr Zelensky, quindi, dovrebbe piegarsi alle richieste di Mosca per chiudere il conflitto, concedendo ben più di quanto è previsto dal piano che Ucraina e Stati Uniti stanno discutendo.

