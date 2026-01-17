Ucraina | almeno due morti a Kharkiv a causa di un' esplosione
Nella città di Kharkiv, Ucraina, un'esplosione in un edificio ha causato almeno due vittime e numerosi feriti. L'evento si è verificato nelle prime ore di questa mattina, suscitando preoccupazione nella regione. Le autorità stanno attualmente indagando sulle cause dell'incidente e sulle conseguenze per la sicurezza locale.
Kiev, 17 gen. (AdnkronosDpaEuropa Press) - Almeno due persone hanno perso la vita e molte altre sono rimaste ferite nelle prime ore di stamattina nella città ucraina di Kharkiv, dopo che si è verificata un'esplosione in un edificio. "A seguito di un'esplosione di origine sconosciuta, ci sono morti e feriti in un grattacielo nel quartiere di Saltivski. Stiamo indagando sui dettagli”, ha dichiarato il sindaco della città, Igor Terekhov. Le vittime sono un uomo e una donna che si trovavano nello stesso appartamento al quinto piano di un condominio di 16 piani. I servizi di emergenza continuano a lavorare per recuperare i corpi dalle macerie, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa ucraina Ukrinform. 🔗 Leggi su Iltempo.it
