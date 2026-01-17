Ucciso a coltellate in classe

Un episodio di violenza si è verificato all’interno di una scuola, con un giovane che è stato ucciso a coltellate in classe. Questo incidente evidenzia come, anche negli ambienti educativi, bisogna mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza e il rispetto reciproco, per garantire un ambiente di apprendimento sicuro e protetto per studenti e insegnanti.

La violenza è entrata a scuola. Un luogo dove i ragazzi dovrebbero crescere insieme, preparandosi al domani, al riparo da qualsiasi pericolo. Invece ieri un giovane di 19 anni, italiano ma di origini egiziane, Youssef Abanoud Safwat Roushdi Zaki, si è spento nel reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia. Era stato colpito poche ore prima, tra i banchi di un istituto cittadino, da una coltellata sferrata da un coetaneo marocchino, Atif Zouhair, arrestato in flagranza dagli agenti della mobile. Il ragazzo dovrà ora rispondere della pesante accusa di omicidio aggravato dalla premeditazione.

