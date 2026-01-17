A La Spezia, un episodio di violenza ha portato alla morte di Abanoud Youssef, 18 anni, durante una lite scatenata da uno scambio di foto d'infanzia tra la ragazza che piaceva all’aggressore e la vittima. L’incidente si è verificato in un contesto di tensione, portando all’accoltellamento e al decesso del giovane. La vicenda solleva questioni sulla gestione dei conflitti e sulla sicurezza nelle relazioni tra giovani.

AGI - Uno scambio di foto d'infanzia tra la ragazza che piaceva all'aggressore e la vittima. Sarebbe stato questo a scatenare la lite e l' accoltellamento di Abanoud Youssef, 18 anni, morto ieri per le gravi ferite riportate. È quanto emerso dell' interrogatorio fiume, durato da ieri pomeriggio a questa notte, di Zouhair Atif, 19 anni, che ieri, poco prima delle 12, ha impugnato l'arma e colpito il suo compagno di scuola in classe. Il giovane avrebbe ammesso quindi le sue responsabilità e il movente sentimentale legato all' aggressione. Il 19enne è stato ora trasferito in carcere, mentre sul corpo di Abanoud Youssef sarà disposta l' autopsia. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Uccide il compagno di scuola a La Spezia, "per uno scambio di foto"

