Tutto pronto a Gambarie per la nuova stagione sciistica in attesa dell' ultimo step

Gambarie si prepara all’apertura della nuova stagione sciistica, con segnali positivi sulla riattivazione degli impianti. Situata nel cuore dell’Aspromonte, questa località rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di sport invernali e il rilancio turistico della zona. La comunità locale attende con fiducia l’inizio della stagione, pronta a offrire un’esperienza autentica e immersiva tra natura e sport.

L’inverno è alle porte e Gambarie si prepara a vivere una nuova stagione all’insegna della fiducia e delle aspettative: dal cuore dell’Aspromonte nel comune di Santo Stefano arrivano segnali incoraggianti sul fronte degli impianti scioviari, elemento centrale per il rilancio turistico della storica località montana. Nei giorni scorsi si sono concluse tutte le verifiche tecniche previste sugli impianti a fune, un percorso accurato e scrupoloso che ha interessato ogni aspetto della sicurezza: dai morsetti agli impianti elettrici, passando per la messa a terra. Ieri, infine, è stata effettuata la prova più attesa e significativa, quella di magnetoscopia, fondamentale per garantire l’integrità strutturale dei componenti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

