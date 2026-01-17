Il Comitato organizzatore di Milano Cortina 2026 ha annunciato la rimozione di Massimo Boldi dalla lista dei tedofori della staffetta olimpica, a seguito di un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano. La decisione è stata presa per mantenere il rispetto delle linee guida e dei valori dell’evento, garantendo un’immagine coerente e rispettosa delle Olimpiadi.

Il Comitato organizzatore di Milano Cortina 2026 ha deciso di rimuovere l’attore Massimo Boldi dalla lista dei tedofori della staffetta olimpica. La scelta, annunciata in un comunicato ufficiale, arriva in seguito a un’intervista pubblicata oggi su il Fatto Quotidiano, nella quale Boldi ha espresso opinioni “giudicate incompatibili con i valori del Movimento Olimpico”. Il comico – con la sua verve – si è definito “un grande atleta” della “figa”. Una battuta, uno scherzo da attore comico, che è andato di traverso ai componenti della Fondazione. Boldi ha anche dichiarato di non essere propriamente uno sportivo ma di amare moltissimo Cortina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tutto per colpa della frase sulla f**a”, Massimo Boldi rimosso dalla lista dei tedofori delle Olimpiadi dopo l’intervista al Fatto Quotidiano

Leggi anche: Olimpiadi Milano-Cortina, Boldi cancellato dalla lista dei tedofori: “Incompatibile con i Giochi”

Leggi anche: Milano-Cortina, Massimo Boldi fuori dalla lista tedofori: “Incompatibile con i valori olimpici”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Belen sta male e fa arrabbiare Matteo Bassetti: Si occupi di spettacolo, non di vaccini. Cosa è successo; Tempesta d'amore 4389: un bacio visto da Fanny, la durezza di Henry, il test di Sophia a Christoph.

“Tutto per colpa della frase sulla f**a”, Massimo Boldi rimosso dalla lista dei teodofori per Milano Cortina 2026 - Il Comitato Milano Cortina 2026 ha escluso Massimo Boldi dai tedofori olimpici per le dichiarazioni ritenute incompatibili con i valori dello sport ... ilfattoquotidiano.it