Tutto esaurito per Andrea Lama | Pronti per i miei scherzi musicali?

Andrea Lama, conosciuto da anni come il ‘cantautore dei bambini’, sarà il mattatore del concerto-spettacolo ‘ Note a colori per Unicef ’, già tutto esaurito, in programma alle 18 di oggi 18 al teatro Rasi di Ravenna. Si tratta del quarto evento di beneficenza organizzato e prodotto insieme a Officina della Musica. Quest’anno gli occhi sono puntati su Unicef, con un proprio comitato anche a Ravenna, che si occupa da anni di promuovere la cultura dei bambini nel mondo, specie nelle zone più povere colpite da guerre e calamità naturali, con interventi contro la mortalità, la malnutrizione, per promuovere le vaccinazioni, la scuola e la formazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

