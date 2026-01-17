Tutto esaurito per Andrea Lama | Pronti per i miei scherzi musicali?
Andrea Lama, noto come il ‘cantautore dei bambini’, terrà il concerto-spettacolo ‘Note a colori per Unicef’ oggi alle 18 al teatro Rasi di Ravenna. L’evento, già tutto esaurito, propone un’esperienza musicale dedicata ai più giovani e sostenuta da iniziative benefiche. Un appuntamento che unisce intrattenimento e solidarietà, offrendo un momento di piacevole ascolto per la comunità locale.
Andrea Lama, conosciuto da anni come il ‘cantautore dei bambini’, sarà il mattatore del concerto-spettacolo ‘ Note a colori per Unicef ’, già tutto esaurito, in programma alle 18 di oggi 18 al teatro Rasi di Ravenna. Si tratta del quarto evento di beneficenza organizzato e prodotto insieme a Officina della Musica. Quest’anno gli occhi sono puntati su Unicef, con un proprio comitato anche a Ravenna, che si occupa da anni di promuovere la cultura dei bambini nel mondo, specie nelle zone più povere colpite da guerre e calamità naturali, con interventi contro la mortalità, la malnutrizione, per promuovere le vaccinazioni, la scuola e la formazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
