Tutti gli ex importanti e famosi di Gemma Galgani dal marito D’Acqui al flirt con Walter Chiari

Gemma Galgani, nota figura del mondo dello spettacolo, ha avuto nel corso degli anni relazioni con personaggi pubblici, tra cui il marito Francesco D’Acqui e il flirt con Walter Chiari. La sua carriera nel teatro e la sua vita sentimentale sono state spesso al centro dell’attenzione, iniziando con il matrimonio a soli 22 anni, durato però pochi mesi. Questa panoramica ripercorre i momenti più significativi delle sue relazioni e della sua vita pubblica.

Gemma Galgani lavora nel contesto teatrale e ha sempre frequentato personaggi in vista. A soli 22 anni ha sposato il suo primo amore Francesco D’Acqui, ma le nozze sono durate appena 6 mesi. I due hanno intrapreso strade diverse, ma hanno divorziato vent’anni dopo. Gemma Galgani si sposò nel 1972 con il marito Francesco D’Acqui, figlio di un armatore torinese, proveniente da una famiglia benestante e di nobili origini. I due scapparono insieme per sfuggire alle ostilità della famiglia (il ragazzo, oltretutto, era destinato a sposare un’altra donna); il matrimonio durò tuttavia solamente 180 giorni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

