Scopri tutto nel nostro Speciale sfilate: un'occasione per conoscere in anticipo le tendenze della Primavera-Estate 2026. Le recenti passerelle hanno già delineato i principali temi e stili che caratterizzeranno la prossima stagione. Restare aggiornati è il primo passo per interpretare al meglio le novità moda e prepararsi con consapevolezza al futuro guardaroba.

P erché aspettare? È già tempo di pensare alle tendenze che presto saranno sotto gli occhi di tutti. La Primavera-Estate 2026 non è poi così lontana, e le sfilate hanno già espresso i loro diktat su cosa va di moda e come ci vestiremo nella bella stagione. Dalle sfilate della Milano Fashion Week Primavera-Estate 2026: 5 top e 5 flop X Leggi anche › Tempo di bilanci. Il 2025 della moda tra debutti, sfilate e nuovi volti Il guardaroba che verrà si muove sul terreno fertile del contrasto. Non urla, ma gioca per opposizioni nette: chiaro e scuro, pubblico e privato, rigore e leggerezza. L’armadio si prepara a cambiare funzione a seconda del contesto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tutte da scoprire nel nostro Speciale sfilate

Leggi anche: Quando e dove compariranno: tutte le sfilate dei Krampus da non perdere

Leggi anche: Amica di dicembre è in edicola con l’agenda astrologica di Susan Miller e lo speciale sfilate

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Quali sono i libri in arrivo nel 2026? Lo speciale (con oltre 400 anteprime); ‘Occhi sulla storia’. Bologna saluta la mostra. Ma il viaggio continua.

Isis Fashion Awards Show 2025 | Momenti salienti della sfilata degli accessori speciali | Settima...

Questo weekend nei negozi Pubblistore ti aspettano tante novità tutte da scoprire. Nuovi arrivi, soluzioni innovative e prodotti selezionati sono pronti ad aspettarti sugli scaffali. Passa in negozio, lasciati ispirare e scopri cosa c’è di nuovo: il bello è trovarlo dal v - facebook.com facebook