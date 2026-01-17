Turista operato e guarito torna a casa in Cina grato all’ospedale Versilia | due lettere di elogio e ringraziamento per i medici della chirurgia

Un turista cinese, operato e guarito presso l’ospedale Versilia, ha recentemente scritto due lettere di ringraziamento al dottor Luca Lorenzetti e al personale medico. Le missive, provenienti dalla Cina, esprimono gratitudine per l’attenzione e la professionalità dimostrate durante il trattamento, sottolineando il valore umano e professionale dell’équipe sanitaria. Questo gesto testimonia l’importanza di un’assistenza di qualità e di un rapporto di fiducia tra medici e pazienti.

Viareggio, 17 gennaio 2026 – Da un città del sud della Cina, a migliaia di chilometri dalla Versilia, al dottor Luca Lorenzetti per ringraziarlo come medico e come uomo e per estendere questi sentimenti di stima, elogio, gratitudine all'ospedale: sono le due lettere, di una figlia e di un padre, ricevute dalla struttura sanitaria. Un inizio anno nuovo migliore non sarebbe stato immaginabile, un dono natalizio inatteso. Due lettere che restituiscono allo staff sanitario un abbraccio e una "medaglia" morale che resterà per sempre nei cuori di medici e infermieri. " Amici della Versilia, sono stato dimesso dall'ospedale come un paziente curato con grande attenzione e guarito.

