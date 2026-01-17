Turismo a Foggia Angiola a gamba tesa | Questa Amministrazione non ha toccato palla

Il settore turistico di Foggia, dopo oltre due anni di amministrazione, presenta risultati deludenti, con poche iniziative concrete e nessun progresso significativo. L’opinione di Angiola evidenzia come l’attuale gestione non abbia ancora affrontato adeguatamente le sfide del turismo locale, lasciando spazio a dubbi sulla crescita e lo sviluppo della città in questo settore.

“Dopo oltre due anni di governo della città, il bilancio sul fronte turistico è impietoso: non è stato fatto praticamente nulla”. Ad affermarlo è il consigliere comunale di opposizione a Foggia Nunzio Angiola, segretario provinciale del movimento politico ‘Cambia’. Prende le mosse dalla nomina ad assessora regionale al Turismo della viestana Graziamaria Starace, che accoglie con favore: “È una scelta che riconosce competenza ed esperienza e che mi auguro possa rappresentare un punto di svolta anche per Foggia. Mi auguro, in particolare, che l’Amministrazione comunale di Foggia e soprattutto l’assessora alla Cultura e al Turismo Alice Amatore possano finalmente ricevere suggerimenti e supporto concreti”, afferma. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

